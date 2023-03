A Travers la Flandre: qui s’imposera dans cette répétition générale du Tour des Flandres? (direct)

La 77e édition d’A Travers les Flandres relie mercredi Roulers à Waregem sur 183,7 kilomètres parsemés de 11 côtes et 8 tronçons pavés. Les trois principaux protagonistes de l’E3, Wout van Aert, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, ont préféré faire l’impasse sur cette dernière répétition en vue du Ronde.

Après les zones pavées de la Varentstraat, le peloton enchaînera avec le Volkegemberg, le Hotond, le Knokteberg et le Kortekeer. Les pavés de la Maria Borrestraat mèneront vers le Berg Ten Houte, suivi du Kanarieberg et du Hotond. Avec le Ladeuze et le Nokereberg à deux reprises, et pour la dernière fois à dix bornes de l’arrivée, juste avant une dernière zone pavée sur la Herlegemstraat à Kruisem, à 6 km de l’arrivée.