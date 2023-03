Les arrestations pour conduite sous l’emprise de drogues en forte hausse, alerte Touring

En Belgique, la détection de la conduite sous influence de drogues ne nécessite plus de prise de sang. Un test salivaire et une série de tests suffisent pour contrôler la consommation de cannabis, de speed, d’ecstasy, d’héroïne et de cocaïne depuis le printemps 2019. Ce qui rend le testing plus rapide, plus efficace et plus proche de la réalité.