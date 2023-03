«Elle s’évanouit, se tape la tête contre la vitre…»: le jour où Jérôme de Warzée a sauvé une femme enceinte en la réanimant

En plus de son émission sur Tipik, l’humoriste distille ses « Cactuseries » sur VivaCité chaque matin. Il vient aussi de sortir un cinquième tome aux éditions Luc Pire. Jouer avec les mots et dézinguer l’actu sont sa marque de fabrique, mais pas que…

Mais ce n’est pas un métier de tout repos : « C’est une grosse responsabilité, c’est dur physiquement et psychologiquement parce qu’on… peut mourir, et ce ne sont pas spécialement les élèves qui sont dangereux mais les autres conducteurs. Sans le double pédalier, il y aurait des morts toutes les semaines ! Il y a des gens extrêmement nerveux, qui n’ont aucun réflexe. Et les hommes sont plus dangereux au volant que les femmes ! »

Des anecdotes, il en a des centaines, mais une aurait pu mal tourner : « Pas mal de femmes enceintes profitent de leur grossesse pour passer leur permis. Donc avec une de ces dames, on monte pour la première fois sur l’autoroute. Sur la bande de lancement, elle reste à 30 à l’heure, donc j’accélère, parce qu’une voiture arrive derrière nous, il y a des camions… Et là, elle s’évanouit et se tape la tête contre la vitre. Je récupère le volant, elle se crispe sur la pédale de frein… J’ai dû récupérer et slalomer un peu, je l’ai réanimée à la sortie suivante, on a eu chaud… »