Les Belges Katrien et Pieter ont pris une décision radicale pour ne jamais manquer aucune course cycliste: «Nous sommes libres»

Dimanche soir, ils se sont installés auprès d’autres campeurs le long du parcours du Tour des Flandres. « Nous avons un plus grand camping-car qui pèse cinq tonnes. Mais si vous vous tenez sur une prairie avec ça, vous vous enfoncez. Ici, nous sommes sur des pavés et nous voyons les coureurs passer trois fois. Quand ils sont presque arrivés, nous sortons rapidement pour ne rien rater. Après le passage, on continue à suivre la course à la télévision », relate GVA.

Le couple assiste à une centaine de courses par an, ce qui justifie qu’ils ont troqué leur maison pour une maison sur roues. Pays-Bas, Belgique, France… aucune frontière ne les arrêtes. et ils ont tout ce dont ils ont besoin pour vivre leur passion : « Un lit, une cuisine, un réfrigérateur et un congélateur, une salle de bain avec douche et toilettes, et l’air conditionné. Nous produisons notre propre électricité avec notre générateur et nos panneaux solaires. Ici, nous sommes libres. »