Conflit social chez Aldi: la CSC menace de prendre des mesures si la direction poursuit ses plans, «le retour de la charge de travail infernale»

Le syndicat craint désormais que la nouvelle mesure n'entraîne le déploiement de moins de personnel, et le "retour de la charge de travail infernale" de 2021.

Par ailleurs, selon les syndicats, la direction a annoncé ne plus vouloir respecter une convention collective datant de 2021. Cette convention collective de travail garantit l'utilisation d'heures de travail supplémentaires et donc de personnel supplémentaire en plus des heures de travail calculées.