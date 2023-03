Le niveau des mers s’élève plus rapidement en mer du Nord également, confirme un rapport

Cette élévation est une conséquence directe du changement climatique. En raison des émissions de gaz à effet de serre, qui retiennent la chaleur, la Terre est aujourd’hui plus chaude de 1,2°C en moyenne qu’avant la révolution industrielle. Les températures plus élevées font fondre davantage de glaciers et, par exemple, les glaces terrestres du Groenland et de l’Antarctique, ce qui entraîne une élévation du niveau des eaux. Le réchauffement des océans eux-mêmes entraîne également une élévation du niveau des mers: l’eau de mer, lorsqu’elle est chaude, a en effet un volume plus important que lorsqu’elle est froide. La même quantité d’eau nécessite donc plus d’espace.

À plus long terme, l’élévation du niveau de la mer pourrait commencer à menacer les zones néerlandaises situées sous le niveau de la mer, ce qui représente plus d’un quart du pays. Les climatologues estiment généralement qu’il est possible de faire face à une élévation du niveau de la mer jusqu’à environ 2 mètres, par exemple en rehaussant les digues et en améliorant les défenses contre les inondations. Au-delà, cela devient de plus en plus difficile car l’eau salée s’écoulera par exemple davantage dans les estuaires et sous les digues.