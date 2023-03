Un temps plus venteux attendu jeudi: la météo région par région

Jeudi, le temps sera à nouveau très nuageux avec la possibilité d’éclaircies. Les averses déjà présentes en matinée devraient se multiplier et s’accompagner de quelques coups de tonnerre l’après-midi, surtout du centre à l’est. Sur la partie nord-ouest, le temps deviendra plus sec en cours d’après-midi avec progressivement de plus larges éclaircies depuis le littoral. Les maxima évolueront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 ou localement 16 degrés en plaine.