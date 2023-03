Tour d’Europe des 5 championnats majeurs: quels enjeux pour cette fin de saison?

Alors qu’il réalise une saison presque parfaite sur la scène nationale et internationale, Naples pourrait remporter le troisième titre de champion d’Italie de son histoire dans quelques semaines. Avec 19 points d’avance à 11 journées de la fin, les Napolitainsse rapprochent d’un trophée qu’ils n’ont plus gagné depuis la saison 1989 – 1990, avec un certain Diego Maradona dans l’équipe.

Alors que le titre semble déjà entre les mains des joueurs de Luciano Spalletti, la course au top 4 n’a quant à elle pas encore rendu son verdict. Vainqueurs de la Conférence League l’an dernier, les hommes de José Mourinho n’ont actuellement qu’un seul point de retard sur le Milan AC, qui ferme ce top 4. L’Atalanta Bergame et dans une moindre mesure, la Juventus de Turin peuvent aussi prétendre aux places qualificatives pour la Ligue des champions, même si la Vieille Dame semble partir d’assez loin. La Lazio et l’Inter complètent ce podium derrière Naples, mais les écarts de points sont très réduits et il n’est pas impossible de voir du changement d’ici la fin de saison. Surtout que dès ce dimanche, le Milan AC se rendra à Naples pour essayer de conserver sa place dans le top 4…

2. Barcelone file vers le titre, Séville et Valence relégués ?

Avec 12 points d’avance sur le Real Madrid à 12 matches de la fin du championnat, il faudrait un miracle pour que le FC Barcelone ne remporte pas la 27e Liga de son histoire. Après le dernier clasico, et la défaite du Real Madrid au Camp Nou, Thibaut Courtois avait souligné que les Catalans étaient désormais hors de portée et qu’ils ne perdraient pas 4 matches d’ici la fin de la saison.

Derrière les Catalans, le Real Madrid n’a plus que sa deuxième place à défendre durant cette fin de saison en Liga. Avec seulement 5 points d’avance et vu l’excellente forme des joueurs de Diego Simeone, il n’est pas exclu de voir l’Atlético Madrid venir bousculer les coéquipiers de Thibaut Courtois en cette fin de saison. Pour la dernière place qualificative en Ligue des champions, la Real Sociedad et le Betis se livreront une guerre sans merci, pendant que Villarreal semble largué pour cette course au top 4.

Antoine Griezmann, l’homme fort de Diego Simeone - Belga

Mais le plus surprenant cette saison concerne la lutte pour le maintien. Alors qu’Elche semble déjà condamné, Séville et Valence lutteront jusqu’à la dernière journée pour tenter de se maintenir dans l’élite du football espagnol. Actuellement 18e avec 26 points, Valence ne compte que 2 points de retard sur Séville, 14e du championnat et qui vient de se séparer de Jorge Sampaoli, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Nommé il y a moins d’une semaine, José Luis Mendilibar aura la lourde tâche de maintenir le club andalou en Liga.

3. Saison de tous les dangers en Ligue 1

Alors qu’il n’y aura plus que 18 clubs lors de la saison prochaine en Ligue 1, cette saison 2022 – 2023 semble être celle à ne pas manquer. Avec 4 relégués à l’issue de la saison, la course au maintien semble toujours aussi disputée. Alors que Toulouse, Clermont et Nantes semblent avoir quelques points d’avance assez importants, Strasbourg et Brest devront lutter jusqu’à la dernière journée pour garder leur place en Ligue 1. Les promus, Auxerre et Ajaccio, peuvent encore sauver leur saison pour ne pas retrouver immédiatement la Ligue 2 BKT. Angers, qui ne compte que 10 points en 28 matchs de championnat, semble être la première équipe déjà condamnée à la relégation.

L’Olympique de Marseille en déplacement à Reims - Belga

Pour les places européennes aussi, rien ne semble encore joué. Alors que Marseille, Lens et Monaco se disputent les deux dernières places du podium derrière le Paris Saint-Germain, Rennes et Lille tenteront d’arracher une place qualificative pour la Conférence League. Il faudra aussi compter sur Lorient et Nice, auteur d’une très bonne deuxième partie de saison après le départ de Lucien Favre. Avec 7 longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille, Paris file tout droit vers un nouveau titre de champion de France malgré quelques accidents de parcours depuis le retour de la Coupe du monde.

4. Arsenal contre City pour la couronne d’Angleterre

Cette saison de Premier League pourrait avoir un dénouement assez historique si Arsenal venait à remporter son 14e titre de champion d’Angleterre. Leader avec provisoirement 8 points d’avance sur Manchester City, qui compte un match de moins, les Gunners ne devront pas lâcher de points au risque de voir les hommes de Pep Guardiola remporter à nouveau la Premier League.

Pour les places européennes, il est difficile de dégager une tendance car Tottenham compte deux matchs de plus que ses rivaux. Cependant, les dernières bonnes performances de Manchester United leur permettent d’envisager une qualification directe pour la Ligue des champions. Actuellement 10e du championnat, Chelsea semble largué pour la course aux places européennes.

Marcus Rashford, l’homme en forme de Manchester United - Belga

La lutte pour le maintien est également encore très ouverte, avec des clubs comme Leicester City et West Ham United concernés par cet enjeu. Avec l’arrivée de Sean Dyche, Everton s’est offert un bol d’air frais en quittant la zone de relégation. Cependant, les Toffees ne comptent que deux points d’avance sur West Ham United, premier relégable. Encore engagés en Conference League, la suite de la saison nous dira si les Hammers vont privilégier le championnat ou la coupe d’Europe.

5. La fin du règne du Bayern ?

Vainqueur de la Bundesliga 10 fois consécutive depuis la saison 2012 – 2013, le Bayern de Munich pourrait ne pas remporter la 33e Bundesliga de son histoire cette saison. En effet, le Borussia Dortmund réalise un excellent retour de Coupe du monde. Avec un bilan de 28 points pris sur 30 possibles après le Mondial au Qatar, les coéquipiers de Jude Bellingham affronteront ce dimanche le Bayern de Munich dans un match qui a déjà des saveurs de finale dans cette Bundesliga. Thomas Tuchel, arrivé en Bavière le 24 mars 2023, aura à cœur de jouer des tours à son ancien club dans ce « Klassiker ». Derrière eux, l’Union Berlin, Fribourg et le RB Leipzig peuvent encore prétendre aux places qualificatives pour la Ligue des champions, alors que Francfort tient actuellement la dernière place européenne, synonyme de qualification pour la Conference League.