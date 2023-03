Testachats reçoit des plaintes concernant le déploiement de la fibre optique de Proximus: «L’installateur les menaçait de mettre fin à leur contrat»

Depuis l’automne 2022, Proximus accélère l’extension de son réseau de fibre optique. Celui-ci devrait à terme remplacer le réseau en cuivre existant et offrir une connexion plus rapide. Pour ce faire, l’entreprise de télécommunications travaille notamment avec des sous-traitants.

Les dossiers les plus courants concernent le passage à des abonnements plus chers, des dégâts aux habitations ou encore un souci avec certains sous-traitants.

Toutefois, «bon nombre de consommateurs» se plaignent de ces services, dénonce Testachats. «Certains se sont sentis contraints de faire installer la fibre optique parce que l’installateur les menaçait de mettre fin à leur contrat avec Proximus. D’autres ont accepté l’installation proposée gratuitement mais ont ensuite été transférés automatiquement à un abonnement «fibre» plus cher», illustre l’organisation.

La communication pose également quelques soucis: les consommateurs se plaignent de difficultés rencontrées avec Proximus et l’entrepreneur en charge de l’infrastructure et de l’installation. Notamment lors de rendez-vous pris pour effectuer l’installation, où la société ne s’est pas présentée à l’heure convenue. «Etant donné que les clients doivent souvent prendre un jour de congé pour donner accès à l’installateur», Testachats insiste pour obtenir «une compensation pour chaque rendez-vous manqué».

Par ailleurs, des clients se plaignent de la mauvaise exécution de l’installation. «À plusieurs reprises, des façades de maisons et des gouttières ont été endommagées, des trottoirs sont restés abîmés et des déchets et des matériaux ont trop souvent été laissés sur place», liste l’organisation.

L’opérateur télécom a lancé une charte de collaboration avec ses partenaires mais, pour Testachats, les lignes directrices sont trop vagues. «Nous saluons l’ambition de Proximus d’améliorer son service, mais le déploiement du réseau de la fibre optique doit se faire sans que les consommateurs ne subissent de dommages ou de désagréments. L’opérateur doit surveiller de près ses sous-traitants afin d’éviter de telles pratiques à l’avenir», insiste encore le porte-parole Jean-Philippe Ducart.