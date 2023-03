Un automobiliste arrache le pistolet de la pompe à la station Shell de Montigny-le-Tilleul: des dizaines de litres d’essence se sont déversés…

Il était aux alentours de 9h30, ce mercredi matin, quand les pompiers de Marcinelle sont intervenus à la station-essence Shell, rue de la Station à Montigny-le-Tilleul.

de videos

On les y a requis pour une importante quantité d’essence qui s’est déversée là. Sous les ordres du lieutenant Anthony Vannieuwenhoven et du sergent Henin, les pompiers ont répandu du produit absorbant et bloqué la circulation dans cette rue. Le risque d’incendie, voire d’explosion était réel. D’après les constatations, c’est un automobiliste qui aurait quitté la station sans avoir décroché le pistolet de la pompe de son réservoir, avec les conséquences que l’on connaît.