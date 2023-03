Martine, 54 ans et handicapée, a rénové elle-même sa maison jugée inhabitable, mais ne peut pas vivre dedans: «Cette affaire n’aurait jamais dû aller aussi loin»

« Elle était petite et en mauvais état, mais ma situation financière m’obligeait à m’en contenter », dit-elle au Nieuwsblad. Martine est née sans bras gauche, et il y a sept ans, elle perdait son mari. La veuve a donc pris la difficile décision de rester forte et de faire des travaux pour continuer à vivre dans sa maison.

« Presque tout a été rénové, la salle de bain, la cuisine, l’installation électrique, les alarmes incendie, la véranda, les rampes d’escalier, tout a été refait. Il ne reste plus que la toiture, les tuiles sont prêtes ». Mais Martine doit quand même quitter sa maison. « Ma fille et mon fils vivent désormais près de moi à Rumst. À Hemiksem, là où ils veulent me reloger, je n’ai le droit d’avoir qu’un seul animal de compagnie. J’ai deux chats, deux chiens et deux perroquets. Je dois donc m’en séparer. »

Dans sa commune, on juge que « cette affaire n’aurait jamais dû aller aussi loin ». En effet, le propriétaire des lieux n’est pas intervenu avant les rénovations, ce qui rend ce cas très compliqué. Martine devait normalement partir pour le 1er mars.