Trail | Faute d’inscriptions suffisantes, Olne-Theux-Olne est malheureusement annulé

Une grande déception pour Félix Mordant, membre du comité organisateur, qui nous en dit un peu plus. « Il parfois difficile de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et je pense que c’est un mélange de plusieurs raisons. Tout d’abord, la date qui tombe en même temps que d’autres courses comme les 15km de Liège Métropole. Il y a peut-être eu un manque de publicité aussi sans oublier le prix. »

Surprise ce mercredi matin. Les organisateurs du trail Olne-Theux-Olne ont officialisé l’annulation de ce trail qui devait se tenir le dimanche 16 avril. « Suite au peu d’engouement suscité par notre trail, nous avons décidé d’annuler la course Olne Theux Olne », peut-on lire sur l’événement Facebook.

Pourtant, une nouvelle formule, en relais, était proposée aux traileurs pour cette course de 35 km. Mais la mayonnaise n’a pas pris. Quinze jours avant l’événement, il n’y avait que 25 personnes inscrites environ. Un chiffre insuffisant par rapport aux moyens déployés. « C’est presque autant de personnes inscrites que de personnes sur le terrain. En tout cas, c’est la première fois en 40 ans que l’on doit annuler un événement. Ça aurait été une course de 10km, on aurait peut-être attendu jusqu’au dernier jour, mais ici, il y a trop d’autorisations à obtenir. »