Nouveau sélectionneur, même constat: la chute de la Roja en Écosse

Alors que la Roja avait facilement disposé de la Norvège samedi dernier à La Rosaleda sur le score de 3-0, Luis de la Fuente a opté pour une composition avec 8 changements en vue de ce second match de qualification en Écosse. Le premier match contre la Norvège avait pourtant permis de dégager quelques certitudes pour le nouveau sélectionneur. En effet, des joueurs comme Dani Olmo et Alejandro Balde avaient rendu une excellente copie face aux coéquipiers de Martin Ødegaard.

Pourtant, Luis de la Fuente a décidé de lancer de nouveaux joueurs lors de ce déplacement en Écosse. Il n’y avait en effet que 3 survivants par rapport à la composition de départ de samedi : Kepa, Rodri et Mikel Merino. La ligne arrière n’avait aucune similitude par rapport à celle alignée contre la Norvège. Plus encore, un joueur comme David García honorait sa première titularisation avec la Roja. Dans le cœur du jeu, Dani Ceballos faisait son retour en tant que titulaire en équipe nationale, une première pour l’ancien joueur d’Arsenal depuis le 7 octobre 2020. Devant, Luis de la Fuente alignait une attaque inédite composée de Mikel Oyarzabal, Joselu et de Yéremi Pino.

2. Une possession toujours aussi stérile et des ailiers invisibles

Très vite dans la rencontre, l’Espagne se fera surprendre dès la 7e minute de jeu par un but de Scott McTominay sur une passe décisive d’Andrew Robertson. La suite de la première mi-temps sera assez calme, avec une sélection espagnole en manque d’inspiration en phase de possession. Le plan de Steve Clarke, un bloc bas qui joue rapidement les transitions vers l’avant, a fonctionné à merveille durant les 45 premières minutes.

Dès le retour des vestiaires, l’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao fait entrer Daniel Carvajal et Nico Williams pour apporter de la percussion à une attaque espagnole en manque d’inspiration. Mais l’actuel défenseur du Real Madrid n’apportera pas l’effet désiré par son sélectionneur. Sur le second but écossais, Carvajal se fera déposer par Kieran Tierney avant de voir Scott McTominay reprendre le ballon parfaitement de volée pour venir tromper une seconde fois Kepa. L’entrée de Nico Williams sur le flanc droit apportera un peu plus de percussion qu’en première période, alors que Yéremi Pino n’aura pratiquement pas existé dans ses duels avec Ryan Porteous sur l’autre flanc.

la Roja impuissante en Écosse - Belga

Malgré plus de 600 passes tentées au cours de la rencontre, l’Espagne ne se montrera pratiquement pas dangereuse durant l’entièreté de la partie contre cette courageuse équipe d’Écosse. Les vieux fantômes de la Coupe du Monde n’auront donc pas tardé à ressurgir pour la Roja. Habituée aux critiques concernant sa possession défensive et stérile, les médias espagnols n’ont pas manqué l’occasion pour critiquer l’équipe de Luis de la Fuente après cette première défaite.