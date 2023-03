Le Hub créatif de Verviers soutient les entrepreneurs en devenir et leurs projets

Le Hub créatif de Verviers, le Comptoir des Ressources Créatives Verviers, le Centre IFAPME, Job’In, et Step Entreprendre, accueilleront les porteurs de projet et les entrepreneurs le jeudi 20 avril, de 17h00 à 18h30, afin de les aider dans la création de leur projet.

Le rôle de ces experts est de soutenir et accompagner les candidats dans les domaines suivants : la communication, la stratégie, la formation, le financement, la propriété intellectuelle, le business model canvas et le business plan du projet. Cet événement, qui en est à sa seconde édition, propose une vision d’ensemble du paysage des structures d’accompagnement, de soutien à la création et au développement de l’activité d’entreprise, indique le Hub créatif dans un communiqué de presse.