L’horodateur ne fonctionne pas, mais Lory reçoit quand même une amende de 50€ à cause d’un détail… «Nul n’est censé ignorer la loi»

« Tout se passait normalement, encodage du numéro de plaque, temps de stationnement, etc. Puis, lors du paiement, la machine s’est arrêtée, s’est réinitialisée et est revenue au début de l’opération. Après vérification, rien n’a été débité. » Il recommence donc l’opération. « Et là, surprise, l’horodateur m’indique que ma plaque est enregistrée dans le système et que je ne peux donc pas m’enregistrer une nouvelle fois. »