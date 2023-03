Roch Voisine a fait chanter tout le Forum de Liège avec son nouveau spectacle «Americana 2.0»

Hier, devant un parterre chauffé à blanc, il a interprété de grands hits country-rock-folk américains des années 50, 60,70 en hommage aux géants de ces trois décennies tels le King Elvis Presley ; « Suspicius Minds » ou encore Johnny Cash ; « Ring of Fire » ou Neil Young et beaucoup d’autres.

Bref, rien que des pointures pour ces vieux succès qui sont restés dans nos mémoires en témoigne un Forum transformé en chorale ! Toute la troupe est sur le devant de la scène pour « California Dreamin’ » du groupe The Mamas and the Papas en début de concert, le ton est donné.

« Missis Robinson » de Simon et Garfunkel enchaîne et « On the road again » nous rappelle que nous allons vivre une soirée de reprises… « Sur la route de Memphis » dans les deux langues anglais-français, ce qu’il fera souvent en expliquant l’origine des chansons. En exemple, celle-ci vient de Tom Hall enregistrée à Nashville en 1976.

Après l’hommage à Kenny Rodgers, c’est « Always On My Mind » de Willie Nelson tout en douceur ; « Lui, c’était bandanas, pétards et jolies filles » nous dit-il. Ou encore « Crazy » de Patsy Cline en crooner, bien installé sur son tabouret, guitare sèche à la main, l’impression d’être au coin du feu à ses côtés.

Elvis toujours présent avec « Suspicious Minds » enflamme la salle. « Mille après mille » pour un Forum transformé en chorale, sans oublier « City of new Orléans » devenue « Salut les amoureux » par Joe Dassin.

Une batterie revient sur scène pour la fin du spectacle. Sur « Pretty Woman » de Roy Orbison, je bondis de mon siège en tapant dans les mains me rappelant mon service militaire en 1964 !

Soudain, après « Hôtel California », la salle lui souhaite un « Joyeux anniversaire » et lui offre une casquette floquée « Millésime 1963 », allusion a ses soixante ans.