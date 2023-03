Tram 20.3.0 Talks: des histoires audio que les passagers du tram 7 peuvent écouter pendant leur trajet

Si vous êtes un habitué de la ligne de tram 7, vous avez probablement remarqué que depuis le 25 mars, une borne de lecture d’histoires a été installée dans le tram qui relie le Heysel à Vanderkindere. Il s’agit du projet Tram 20.3.0 Talks : des histoires de fiction audio racontées par le Tram 7 sur ses passagers en 2030. Les 6 histoires nous parlent de rencontres dans le tram, lieu de transition temporaire, où se produisent des échanges entre personnes qui ne se connaissaient pas avant de monter dans le tram et où la confrontation des différences peut amener les gens à s’ouvrir.

Narrateur omniscient, le tram 7 traverse différents quartiers de Bruxelles, offrant l’occasion d’échanger des idées et des vibrations entre les différents quartiers et communautés afin d’enclencher la dynamique de la ville et de la faire évoluer. L’objectif est de montrer à quoi pourrait ressembler le partage en ville en 2030 et comment cela peut déclencher de la solidarité, un sentiment d’appartenance, le pluralisme linguistique et culturel… et comment, ensemble, on peut créer de nouvelles histoires.