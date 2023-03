L’IPES Wavre remporte la 1re place du Trophée Baron Romeyer

Cinq écoles étaient en compétition. Les équipes, constituées de trois élèves en option restauration et hôtellerie coachés par un professionnel en activité, restaurateur de la région de l’école ou maître de stage, disposaient de quatre heures pour préparer et servir une entrée, un plat et un dessert.

Les jurys en salle et en cuisine, composés de professionnels du secteur et présidés respectivement par Monsieur Christophe Baert, Président d’Euro-Toques Belgique, et par Monsieur Thierry Vanholsbeek, chef et gérant du restaurant « Momo la Crevette » à Waterloo, ont décerné le premier prix à l’IPES de Wavre.