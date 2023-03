La Flandre renoue quasiment avec sa fréquentation touristique pré-Covid

C’est ce qui ressort mercredi de chiffres provisoires de l’office belge de statistique Statbel communiqués par la ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir.

Sept millions de Belges se sont laissés séduire par le nord du pays, soit 7% de plus qu’en 2019. Une hausse qui n’a cependant pas compensé les 14% de touristes d’ailleurs perdus par rapport à la même année. Les visiteuses et voyageurs étrangers venaient principalement des contrées voisines, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni arrivant en tête.