Le grand retour du salon «Transition vers la vie active» à Tournai

Il est organisé en partenariat entre Infor Actions, qui accompagne les jeunes porteurs d’un handicap lors de leur passage de la vie scolaire à celle d’adulte depuis plusieurs années, et le département handicap de la ville de Tournai.

Les objectifs de ce salon sont :de permettre aux jeunes, à leur famille et aux professionnels de se rencontrer, de donner à chacun la possibilité de trouver des réponses à ses questions afin de préparer la transition entre la fin de la scolarité et la vie active, de sensibiliser et d’informer les jeunes sur l’avenir et de préparer leur projet de vie dans de bonnes conditions.