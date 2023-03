Hugh Grant incarne le méchant de service dans «Donjons & dragons»: «Je suis trop vieux et trop moche pour jouer encore les séducteurs»

Lire aussi Ryan Reynolds: «’Free Guy’ est mon meilleur film!»

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Hugh Grant, qui, à 62 ans, ne cherche plus à incarner des personnages romantiques. Ici, il s’en donne à cœur joie dans la peau du méchant de service, Forge Fitzwilliam. Un exercice dans lequel il excelle et semble prendre son pied en cabotinant dans chaque plan, comme il l’avait déjà fait en 2017 dans « Paddington 2 ». « Ça fait cinq, six ans que je m’amuse vraiment avec ce type de rôle, car je suis devenu trop vieux et trop moche pour jouer encore les séducteurs », nous balance-t-il tout de go, avec cet humour very British et cette autodérision qui le caractérisent. « Le charme, c’est un mauvais sort quelque part. Et c’est difficile d’être le personnage principal, le héros. Donc, j’aime bien jouer les méchants ! »