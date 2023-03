Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine dit que les sanctions «peuvent» avoir des conséquences «négatives» sur l’économie russe

Plus d’un après le déclenchement de l’offensive en Ukraine, «le chômage est à son niveau le plus bas», à 3,6%, et «fin mars, l’inflation va tomber en dessous des 4%», après avoir flambé à près de 20% au printemps dernier, a déclaré M. Poutine. «Mais cela ne veut pas dire que tous les problèmes ont déjà été résolus», a-t-il averti face aux membres de son gouvernement. «Le retour à une trajectoire de croissance ne doit pas nous faire se relâcher», a-t-il encore appuyé dans un rare réquisitoire, appelant à «garantir la souveraineté économique» de la Russie.