Un habitant de Rekkem se crashe volontairement contre un camion sur l’autoroute pour tuer sa femme, avec les enfants sur la banquette arrière

Sur fond de dettes, de jalousie et de consommation de drogue, la situation familiale se dégrade au sein de la famille d’Y.B., 30 ans.

Au point que lors d’un trajet en voiture, l’habitant de Rekkem - à deux pas de Mouscron - voit rouge, et décide de crasher son véhicule contre la remorque d’un camion le long de la E17, dans le but de tuer sa femme, et alors que deux de leurs enfants sont sur la banquette arrière, munis de... coussins en guise de protection.