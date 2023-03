Grève du contrôle aérien français: les compagnies aériennes européennes exaspérées, «depuis le début de l’année, on en est à 23, et ça continue»

«Lors des trois premiers mois de l’année dernière, il y a eu trois jours de grève des contrôleurs aériens français. Depuis le début de l’année, on en est à 23. Et ça continue», a lancé le patron de la compagnie aérienne «low cost» (à bas coûts) Ryanair, Michael O’Leary, au nom de l’association «Airlines for Europe» (A4E) réunie en symposium à Bruxelles.

Des aiguilleurs du ciel participent à la contestation de la réforme des retraites en France, forçant l’administration à annuler une partie des mouvements au départ ou à l’arrivée des aéroports, mais aussi à réduire le nombre de vols transitant par l’espace aérien du pays.