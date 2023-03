Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Wim (prénom d’emprunt) vit difficilement la séparation avec sa compagne, une habitante de Mouscron. Les deux protagonistes ont un enfant en commun mais la dame décide de ne plus s’en occuper. Wim reçoit la garde exclusive. L’homme de 36 ans se rend devant le domicile de son ex-femme. Ivre, il se montre nerveux et agité. De quoi pousser les voisins à appeler la police. Pendant ce temps, Wim quitte les lieux et marche dans la rue. « Il est dangereux », prévient sa tante.

Les agents de police parviennent à le localiser. Lorsqu’ils le dépassent, ils s’arrêtent et vont à sa rencontre. L’homme est invité à monter dans le combi de police pour donner des explications. À cet instant, il est de bonne composition. Il pense que les policiers vont le ramener à son domicile. Mais lorsqu’il se rend compte que ce n’est pas le cas, il voit rouge. Wim donne des violents coups de pied et de poing sur le véhicule. Il est alors menotté.