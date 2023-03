Travaux sur la N608 à Berneau: du changement dans la circulation

Dès lundi prochain, ces travaux vont entrer dans leur seconde phase ce qui aura pas mal de conséquences sur la circulation. En effet, depuis le début du chantier, la voirie avait été mise en sens unique. Il est toujours possible de relier Visé à Berneau par cette voirie. Mais dès ce lundi 3 avril, ça ne sera plus possible. L’avancement des travaux impose en effet la fermeture de la rue du Viaduc et principalement au niveau du pont.

Du 3 avril au 14 juillet, on ne pourra donc plus l’emprunter comme voirie de transit. Néanmoins, l’accès aux riverains et commerces sera toujours possible. Depuis Visé au départ du carrefour avec la rue Marcelle Martin (Q8), un accès en double sens et limité aux riverains ainsi qu’à l’accès des commerces sur ce tronçon sera autorisé jusqu’au pont sur la Berwinne. Depuis Berneau au carrefour des feux tricolores avec la rue de Maastricht (N608), un accès en double sens et limité aux riverains sera autorisé jusqu’au pont sur la Berwinne. Pour les autres, deux déviations principales sont mises en place. Les véhicules se dirigeant de Berneau vers Visé sont déviés soit par la N627, rue de la Tombe à Bombaye, rue Lieutenant Pirard à Dalhem, rue Capitaine Piron à Dalhem, rue de la Fontaine à Visé et rue de Berneau à Visé; soit par la N627 rue de Maastricht à Berneau direction Mouland jusqu'au carrefour formé avec la N653 puis direction Visé. Ces deux déviations peuvent également être prises dans l’autre sens pour rejoindre Berneau depuis Visé. Notons que le ramassage des conteneurs et sacs poubelles des habitants de la rue du Viaduc sera réalisé par l'entreprise Baguette afin de les rassembler à un même endroit.