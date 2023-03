Beauvechain continue sa transition énergétique et veut intégrer les citoyens aux projets

En adhérant à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie en 2021, la Commune de Beauvechain s’est engagée à œuvrer pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire de 55 % à l’horizon 2030 à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat (PAEDC). Pour mener à bien cette transition, la commune met en place un comité de pilotage.

En quelques mots…

« Le comité de pilotage est un dispositif favorisant la concertation entre les services communaux, des habitants, des associations et des acteurs économiques et socio-culturels pour l’élaboration, la concrétisation et le suivi de la stratégie de transition énergétique communale », explique Benjamin Goes, échevin de la Transition énergétique. Ce dispositif permet à chacun de faire des propositions et de poser ses idées sur la table, afin de prendre des décisions réfléchies et adaptées à tous les acteurs communaux.