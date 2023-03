La Fevia met en garde contre la perte de compétitivité du secteur alimentaire belge

L’inflation et la hausse des prix de l’énergie qui ont frappé de plein fouet les consommateurs ont également plombé les entreprises du secteur de l’alimentaire belge. Fevia note que les producteurs n’ont pu répercuter que tardivement l’augmentation des coûts de production sur leur prix, en raison de la réticence des grands distributeurs. Fin mars 2022, 58% des demandes d’augmentation étaient ainsi refusées par les chaînes de distribution, déplore Fevia. Une situation en légère amélioration un an plus tard puisque les refus concernent désormais près de 25% des demandes. «Une certaine flexibilité de la part des retailers (grande distribution) s’est finalement instaurée», note Bart Buysse, CEO de Fevia.

Autre problématique visée par la Fédération: un «handicap salarial» de 25% et une «lasagne de taxes» qui renchérissent les produits et nuisent à la compétitivité. La Fédération constate, notamment, que les producteurs belges sont confrontés à une charge financière supplémentaire jusqu’à cinq fois supérieure par rapport aux pays voisins. La taxe emballage atteint ainsi 16,5 euros par habitants contre 2,8 euros en France. Fevia craint en outre que le projet d’augmentation de 60 millions d’euros de la taxe sur les emballages et de hausse de la TVA de 6 à 9% empire un peu plus la situation.