Seb, un retour au micro gagnant

L’année prochaine, Seb (c’est plus court que Sébastien Bay) fêtera déjà ses 30 ans d’une carrière entamée à 17 ans sur une petite radio locale, dans son coin de Tournai. Aujourd’hui pensionnaire (aux côtés d’Ingrid) de la matinale (5 à 9 h) de la première radio de Belgique francophone, il s’enthousiasme de partir régulièrement – comme ce vendredi à Namur après Mons et Charleroi – à la rencontre des auditeurs. Même si, sourit-il, quand il a commencé, à une époque où ni internet ni réseaux sociaux n’existaient, il y avait un plus grand mystère derrière la voix. « C’est vrai qu’alors, il y avait une vraie magie de la radio, tout passait à travers la voix. Et les auditeurs se faisaient des films sur à quoi ressemblaient les animateurs radio ! D’où la phrase : ‘t’as un physique de radio !’ La donne a changé et même si je ne suis pas fan des réseaux sociaux, on fait un métier de communication et ils sont incontournables ».

Ce qui ne change pas, par contre, c’est le bonheur d’aller à la rencontre des auditeurs, nous confie Seb, qu’on n’aurait pu ne plus jamais entendre derrière un micro si un certain… Fred Herbays (l’ancien directeur des programmes sur Nosta et récemment nouveau Media Radio Director chez RTL) ne lui avait pas « tendu la main », se souvient Seb. « J’avais travaillé sur différentes radios et j’étais sur BelRTL depuis 15 ans où je ne faisais plus d’antenne mais de la production. Le plan #evolve est arrivé et j’ai été licencié. Mais je me considère comme un élu du plan car, une semaine plus trad, Fred m’appelait pour que je vienne faire à nouveau de la radio, derrière le micro, sur Nostalgie. »