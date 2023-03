Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la fédération Wallonie-Bruxelles,mènera la liste fédérale MR aux prochaines élections

Le Hervien Pierre-Yves Jeholet veut passer à un autre niveau de pouvoir. Aujourd’hui ministre-président de la fédération Wallonie-Bruxelles, il a annoncé sur le plateau de Vedia qu’il sera tête de liste pour les élections fédérales de 2024.

« Ce n’est pas encore décidé définitivement mais en tant que président du parti provincial je pense que je dois aussi assumer des responsabilités et cela veut dire me présenter aussi devant l’ensemble de la population de la province. » Pas seulement la population verviétoise donc, mais aussi celle de Liège et de Huy-Waremme, indique le libéral. « Donc je mènerai plus que probablement la liste fédérale. »