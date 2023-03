Deux accidents et d’énormes files sur l’E42 à Dison, puis Verviers

D’après la police fédérale belge, la situation est dangereuse. Une voiture se trouvait en travers de l’autoroute et la bande de droite est obstruée. Cela a provoqué rapidement des files jusqu’à Lambermont.

C’est alors que s’est produit un second crash à hauteur de cette bretelle. Une ambulance de Verviers a été requise sur place, pour un blessé léger, indiquait la zone VHP, vers 15h. Vers 15h20, on avançait pare-choc contre pare-choc avant la sortie et le trafic entrant sur l’E42 empruntait la bretelle pour éviter le site de l’accident.