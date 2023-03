Netflix Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme de streaming en avril 2023?

« Lewis Capaldi : How I’m feeling now » – le 5 avril

Résumé : Dans cette nouvelle production A24, un accès de violence entre deux conducteurs (Steven Yeun et Ali Wong) frustrés par leurs professions respectives déclenche une vendetta qui libère leurs instincts les plus sombres.

« Chupa » – le 7 avril

Réalisé par Jonás Cuarón (Desierto) et produit par Chris Columbus, de 26th Street Pictures, avec Michael Barnathan et Mark Radcliffe (Les chroniques de Noël), Chupa est un périple nostalgique à travers les mythes, les souvenirs et la création de notre propre légende.

« Jusqu’ici tout va bien » (saison 1) – le 7 avril

Résumé : La vie d’une journaliste sombre dans le chaos lorsqu’elle aide son frère à échapper à la police, mettant sa famille dans la ligne de mire d’un baron de la drogue. Créée et réalisée par Nawell Madani.

Avec : Nawell Madani, Kahina Carina, Carima Amarouche, Paola Locatelli et Djebril Zonga

« Sweet Tooth » (saison 2) – le 27 avril

Dans un monde post-apocalyptique, une adorable créature mi-cerf, mi-garçon part à l’aventure en quête d’une famille et d’un foyer, aux côtés d’un protecteur bourru.

Avec : Nonso Anozie, Christian Convery et Adeel Akhtar

« Aka » – 28 avril

Résumé : Adam Franco est un agent infiltré, effectuant le sale boulot partout où il est nécessaire. Sa nouvelle mission, intégrer une organisation mafieuse en France pour déjouer un attentat terroriste imminent dans la capitale.

Avec : Alban Lenoir, Eric Cantona, Thibault de Montalembert, Sveva Alviti et Saidou Camara

Coté films…

« Les misérables » (2019) – le 1er avril

« Mon roi » – le 1er avril

« Hunger » – le 8 avril

« Seven Kings must die » (fin de la saga The Last Kingdom) – le 14 avril

« Power Rangers : toujours vers le futur » – le 19 avril

« À la gorge » – le 21 avril

… et séries

« Transatlantique » – le 7 avril

« Les liens sacrés du divorce » – le 8 avril

« Queenmaker » – le 14 avril

« Oggy Oggy » (saison 2) – le 17 avril

« L’art d’être riche » – le 18 avril

« Workin’ moms » (saison 7) – le 26 avril

« Toujours là pour toi » (saison 2, partie 2) – le 27 avril

« The nurse » – le 27 avril

« Vinland saga » (saison 2) – tous les lundis

« Bienvenidos a Edén » (saison 2) – avant la fin du mois

Mais aussi…

« L’écume de la guerre » – le 4 avril

« L’empire des chimpanzés » (documentaire) – le 19 avril