Alain a étranglé son épouse Eliane à Ham-sur-Heure: le jury de la cour d’assises a tranché, le septuagénaire est reconnu coupable de meurtre

Le 27 avril 2019, à 21h36, c’est Alain Goffin lui-même qui appelle le 101 : « Je dois vous signaler que je viens de tuer mon épouse ». Ces aveux, il les a réitérés lundi matin devant la cour d’assises, 4 ans après le drame.

Des aveux très froids et dépourvus d’émotion, Alain Goffin est un homme de sa génération, plutôt brut de décoffrage. Au moment où le jury allait se retirer pour délibérer sur sa culpabilité, il s’est cependant levé pour s’adresser à ses filles et à sa petite-fille : « Marjorie, Kathy, Patricia, je vous demande pardon pour tout le mal que je vous ai fait ». Pour la première fois depuis le début de son procès, on l’a senti vulnérable et sincère.