Jeep dévoile deux nouveaux modèles électriques

Les concessionnaires américains de Jeep, Dodge et Chrysler ont été invités il y a quelques jours à Las Vegas pour faire connaissance avec les futur produits qui arriveront dans leur showrooms. Parmi ces produits, certains intéressent aussi la vieille Europe, où la marque Jeep rencontre un certain succès. On découvre par exemple la Recon, second modèle 100% électrique après la petite Avenger. Elle est un peu plus compacte que la Wrangler (avec laquelle elle cohabitera au catalogue pendant un certain temps), mais Jeep promet des capacités tout-terrain du même ordre, ainsi qu’une autonomie suffisante pour s’aventurer profondément (et en silence) dans la nature, et pouvoir revenir. Chez Jeep, on positionne la Recon comme une concurrente directe du Land Rover Defender. Lancement en 2024.

Premium

Dans un tout autre style, la Wagoneer S se positionnera plus sur le terrain du premium que de l’aventure. Bien sûr, la transmission 4x4 et le sélecteur de modes tout-terrain seront au rendez-vous, mais certaines caractéristiques techniques annoncées annoncent une autre couleur : 600 ch et quelque 3.5 secondes pour le 0-100 km/h. Côté autonomie, Jeep évoque à peu près 650 km en une charge. La Jeep Wagoneer S est également annoncée pour 2024, en tout cas aux USA. Le lancement en Europe est prévu, mais on ignore encore à quelle échéance.