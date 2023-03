Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini, l’Alfa des petits

Tous les parents le savent : voyager en voiture avec des enfants, ça demande une organisation certaine, et une foule d’accessoires dédiés. Chez Alfa Romeo, on a constaté que ces accessoires étaient souvent disgracieux. Et quand on est une marque qui a le style inscrit dans l’ADN, on ne peut rester les bras ballants. De ce constat est né le Tonale Edizione Bambini (faut-il traduire ?), avec tout le nécessaire, en version classe.

Planche à langer

D’abord, il y a ce « tablier » à accrocher derrière les sièges avant. Réalisé en faux cuir du plus bel effet, il dispose des emplacements ad-hoc pour la gourde, la boîte à casse-croûte, les crayons et le casque audio. Mais surtout, il présente une surface détachable et lavable, car on sait que les mioches adorent frotter leurs chaussures crottées dans le dos de papa-maman. On passe sur les bacs de rangement qui permettent de tout ranger proprement dans l’habitacle et dans le coffre (dont la brossette électrique pour décrotter les chaussures, justement) et attardons-nous sur la plage arrière. Elle est joliment capitonnée, et renferme un tiroir qui sert de planche à langer. Avec logo Alfa, pour la touche de classe. La mauvaise nouvelle ? La Tonale Edizione Baby est un modèle unique, créé en Angleterre à l’initiative de Huggies, marque britannique de couches-culotes. Mais chez Alfa, on dit déjà observer avec attention les réactions du public, de façon à pouvoir développer certaines idées si la demande existe.