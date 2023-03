Vente des pavés historiques de la rampe Sainte-Waudru: les associations ont chacune reçu 10.813€!

Il y a un an, la Ville de Mons, l’Assemblée particulière des Acteurs du Lumeçon et l’ASBL Procession du Car d’Or se sont associés pour lancer l’opération « Pavés de la Rampe », une vente unique et inédite des pavés historiques de la rampe Sainte-Waudru à des fins philanthropiques. En effet, à l’occasion des travaux de réfection menés sur la rampe, 2022 pavés authentiques ont été vendus pour la bonne cause.

Une part significative des bénéfices a été reversée à deux associations locales à caractère social : La Farandole et la Maison Saint-Paul, toutes deux bien connues de la population pour leurs actions au service des plus fragiles. « Cet argent est absolument nécessaire. On se sent également reconnus et les personnes dont on s’occupe également. », explique Lucie Mahieu, coordinatrice de la Maison Saint-Paul.