«Clem»: un personnage culte de la série avec Lucie Lucas va faire son grand retour pour la dernière saison

La série « Clem » a longtemps offert de belles audiences à TF1. Lancée en 2010, la fiction avec Lucie Lucas en tête d’affiche en est déjà à 12 saisons. La treizième sera a priori la dernière, et elle prévoit une grosse surprise aux téléspectateurs.

En effet, le personnage de Caroline Munoz, la maman de Clem, devrait faire son retour. C’est son interprète, Victoria Abril, qui l’a annoncé sur Europe 1. « Le personnage disparaît dans un accident de voiture mais on ne me voit pas. On ne m’a pas donné cette dernière saison ou cette dernière soirée où les personnages disent au revoir. Mais attends, parce que ça va s’arranger cinq ans après », a lâché l’actrice. « J’attends les scénarios, mais si jamais ils sont bien, je ferai une séance spéciale. On va faire le tournage en juin, si tout va bien. Pour dire au revoir à Caroline qui a été si mal expédiée. »