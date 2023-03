Les bénévoles du Centre ont assuré: 150 repas chauds préparés en 3h pour les sans-abris par l’asbl « Tous à bord »

Dés que la solidarité s’en mêle, tout est possible. Depuis plus de 20 ans, le Sonégien Jean-François Lenvain, créateur de l’asbl « Tous à bord », le prouve avec éclat en multipliant actions caritatives et défis sportifs. Principe de base : faire tomber les barrières entre les gens. Avec une action emblématique, celle des 20 kms de Bruxelles auxquels personnes handicapées et valides participent ensemble.

de videos

Dans ses entreprises, Jean-François peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne Lili Lee, chargée de mission pour la Fondation Ladbrokes, dans le cadre de l’action Give &Take. C’est elle qui coordonne les bénévoles impliqués dans la préparation des repas pour l’asbl « Opération Thermos ».