Une résidente d’une maison de repos enfermée dans sa chambre depuis 4 ans à Evere!

Selon les conclusions du rapport d’inspection, les règles n’ont pas été respectées, puisque selon les conditions de l’Agence flamande des soins de santé, un résident et sa famille doivent jouir de la plus grande liberté dans une maison de repos.

Incroyablement triste, une dame a été contrainte de rester dans sa chambre de maison de repos depuis quatre ans. Une décision que tente de justifier la maison de repos : la résidente serait agressive envers les employés et les autres pensionnaires. Elle était ainsi enfermée depuis avril 2018, avec possibilité de sortir de temps en temps, sous stricte surveillance.

« Elle avait 54 ans lorsqu’elle est arrivée chez nous. Elle souffrait d’une forme sévère du syndrome de Korsakoff (perte de mémoire souvent causée par une consommation excessive et prolongée d’alcool). Sa famille a cherché une place en psychiatrie, mais n’en a pas trouvée (…) Au début, tout s’est bien passé, mais après quelques années, elle est devenue de plus en plus agressive », justifie Lore Soetemans, infirmière responsable de la maison de repos Eureka.