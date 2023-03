Suzanne Boonen-Moreau, lauréate du Prix Blondeau décerné par la Ville de Namur

Ce mardi soir, la Ville de Namur a attribué le 118e Prix Blondeau, sa plus haute distinction, à Suzanne Boonen-Moreau. Née en août 1937 à Saint-Servais, l’avocate au barreau de Namur est devenue magistrate en 1974.

En 1975, elle s’installe à Yvoir avec son mari et ses 7 enfants. Première femme au poste de magistrate du siège aux tribunaux de première instance de Dinant et Namur dans les années 1970-80, vice-présidente du tribunal de Namur, magistrate assesseur du Conseil de l’Ordre des médecins et vétérinaires, présidente de la commission électorale du recteur de l’UNamur, président du Festival Musical de Namur depuis cinq ans. Son parcours est impressionnant.