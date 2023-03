Invraisemblable à Mons: à cause des travaux, les voyageurs arrivés en train doivent désormais effectuer un détour de presque 1 km pour se rendre à l’espace TEC, pourtant situé en face de la gare

« Pour accéder à nos services en venant de la gare de Mons, il est nécessaire de traverser la place Léopold, d’emprunter la rue Léopold II, la rue Rogier, de tourner à gauche dans la rue de l’Athénée, à gauche rue Fétis, ensuite à droite dans la rue de la Grosse Pomme, de passer devant Sainte-Waudru et de longer le square Roosevelt à gauche vers la rue Claude de Bettignies. En bas du square, tourner à gauche vers le musée François Duesberg et prendre à droite dans la rue de la Houssière vers l’espace TEC », détaille l’opérateur de transport public, tout en précisant être en pourparlers avec la Ville de Mons afin de trouver des solutions.

Il faut un bon sens de l’orientation... - TEC

Le même problème se pose donc pour accéder au musée Duesberg. Les visiteurs qui arrivent en voiture doivent trouver une place de parking beaucoup plus loin et finir à pied dans les travaux. Et ceux qui arrivent en train ne peuvent plus arriver directement de la gare, ils doivent eux aussi emprunter ce long détour destiné aux piétons. Ce mercredi, le musée n’avait pas encore fermé ses portes et devait accueillir un groupe, mais se pose des questions à plus long terme.