Saccage de la réserve naturelle de Peissant: l’agriculteur va tout remettre en état

Pour rappel, huit fossés et une mare avaient été creusées sans autorisation : « C’est un agriculteur qui voulait cultiver le champ d’à côté, » précise Robert Baise, conservateur de la réserve. « Il pensait bien faire en drainant le terrain, mais une roselière ne se draine pas, » précise-t-il. En effet, la réserve s’étend sur 2,5 hectares et est constituée à 75% de roseaux, qui ont besoin d’eau pour se développer et ainsi fournir un refuge à plusieurs espèces d’oiseau pendant l’hiver ou la période de nidification. Une partie des plantes ont aussi été couchées par la pelleteuse.

Bonne nouvelle après le saccage de la réserve naturelle de Peissant : ce mardi, Natagora (qui gère la réserve), la commune d’Estinnes (à qui elle appartient), le DNF et l’agriculteur concerné se sont rencontrés et sont tombés en accord.

« Il va remettre toutes les terres et tout remettre à niveau, » explique le conservateur de la réserve. Et remettre des piquets de clôture. Une solution à l’amiable, la meilleure pour toutes les parties… Natagora ne déposera pas de plainte et l’agriculteur s’en sort avec un avertissement du DNF. Et avec un délai très court : « Il a jusqu’à vendredi pour le faire, parce que le bon temps est revenu et que les oiseaux migrateurs reviennent déjà, donc il faut faire cela au plus vite pour ne pas les gêner alors qu’ils commencent à nicher. »