Un camion se renverse en plein virage, rue Winston Churchill, à Courcelles: la circulation très perturbée…

Les pompiers de Jumet, ainsi qu’une ambulance des pompiers et un Smur de la Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies sont intervenus sur les lieux, notamment pour porter secours au conducteur, coincé dans son habitacle. Légèrement blessé, il a été pris en charge par l’ambulance et transporté en milieu hospitalier.

Alors qu’il circulait sur la rue Winston Churchill, en direction de Gosselies, le conducteur dans camion-conteneur a perdu le contrôle de son véhicule. Les causes sont indéterminées pour le moment mais le véhicule lourd a fini couché sur le flanc au milieu de la route, au niveau du virage dit de la Motte. Le chargement, des roues de train, s’est en partie déversé sur la chaussée.

La police locale de la zone Trieux a été appelée sur place également. La circulation est totalement bloquée sur cette route et des déviations sont mises en place, via la rue des Glaceries et la rue de la Ferté.