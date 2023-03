«Une violence inouïe», «Le drame de l’époque»: Gilles Lellouche revient sur les attaques dont a été victime «Astérix, l’Empire du Milieu»

Le 1er février 2023 débarquait au cinéma le nouvel opus d’ « Astérix », intitulé « L’Empire du Milieu ». Le film a beaucoup fait parler de lui avant sa sortie, notamment en raison de son casting cinq étoiles parfois surprenant. Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans les personnages d’Astérix et Obélix, ont donné la réplique à Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Vincent Cassel, Pierre Richard ou encore Ramzy Bedia. Plus étonnant, la présence d’Angèle, de Zlatan Ibrahimović, Mcfly et Carlito, Bigflo et Oli, Orelsan ou encore Florent Manaudou.

Très vite, le film réalisé par Guillaume Canet a été confronté à pas mal de critiques, sur le jeu d’acteur, justement, ou encore sur l’intrigue en elle-même. « Astérix : L’Empire du Milieu » a cumulé 4,5 millions d’entrées en France. Pas mal, mais loin des attentes, entre 6 et 7 millions. Neuvième film français le plus cher de l’histoire, cet opus ne serait pas rentable selon certains.