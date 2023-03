Une mère ne s’attendait pas à recevoir cette lettre de la part de son voisin: «Nous pourrions être amenés à déposer une plainte officielle»

Mais quand il s’agit des enfants des voisins qui font trop de bruit, on touche à la corde sensible. Une mère a été extrêmement surprise de la note qui a laissé un voisin le 26 mars denier.

Tous ceux qui vivent en appartement doivent se reconnaître dans cette histoire. Chaises traînées au sol, bruits de talons, aspirateurs et autres petits gestes du quotidien peuvent venir envenimer les relations de voisinage surtout si l’isolation du bâtiment est mauvaise.

« Bonjour voisin, nous entendons des coups presque tous les jours, dès le matin. Cela perturbe notre sommeil, en particulier le week-end. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire cesser le bruit et d’avoir un peu de considération pour vos voisins et pour le fait que vous vivez dans un immeuble où le bruit rayonne autour de vous. Si vous n’êtes pas en mesure de contrôler le bruit, nous pourrions être amenés à déposer une plainte officielle auprès de la direction de l’immeuble. Nous vous remercions de votre attention. »

Selon d’autres habitants de l’immeuble, le bruit occasionné n’est pas malveillant et qu’il ne s’agit pas de faire la fête, et que les personnes qui peuvent l’entendre devraient donc l’accepter. Certains se sont rangés du côté du plaintif et ne comprennent pas pourquoi cette famille vit dans ce type d’appartement.