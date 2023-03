«Je suis en colère», «Bougez-vous ou démissionnez!»: le coup de gueule d’Enora Malagré contre le gouvernement français

Sur Instagram, la comédienne a tenu à pousser un coup de gueule, après avoir souligné la proactivité des associations qui luttent contre l’endométriose ou encore le soutien des gynécologues : « On ne peut pas compter sur le gouvernement, qui, il y a 1 an nous avait promis monts et merveilles en mettant en place une soi-disant stratégique nationale. 1 an après… RIEN », écrit-elle, en mentionnant Emmanuel Macron.

Lire aussi Enora Malagré revient sur son rôle de chroniqueuse dans «Touche pas à mon poste»: «Je devais jouer la cousine insolente, c’était écrit sur mon contrat»

Enora Malagré évoque ensuite Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de la vie associative : « Elle ne nous a jamais reçus. Jamais ! Elle n’a pas non plus daigné venir à l’énorme rassemblement que nous avions organisé au Palais de Tokyo, en octobre dernier (…) Ce gouvernement ne nous accompagne pas comme il le prétend, et j’ai moi-même été bien naïve… nous avons juste été récupérées politiquement. Alors aujourd’hui je suis triste et en colère. Plutôt que de parader sur les plateaux télés et dans les soirées caritatives où les tapis rouges et les people vous font de l’œil, plutôt que de créer des podcasts, plutôt que d’écrire des livres qui enfoncent des portes ouvertes, mesdames… mettons-nous à la table et avançons ! » Et de conclure : « Bougez-vous ! Ou alors démissionnez, et laissez la place ! »