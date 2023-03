Les piquets de grève devant le Delhaize d’Arlon ont été retirés: «On est quand même content de retrouver les clients»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait déjà 22 jours que les travailleurs de Delhaize ont décidé de faire grève suite à l’annonce du groupe le 7 mars dernier de franchiser l’ensemble des magasins. Une grève qui a entraîné la fermeture des magasins d’Arlon, Marche et Recogne en province de Luxembourg. Après plus de trois semaines de manifestation, la situation reste toujours aussi compliquée entre employés et direction. Pour rappel, le troisième et dernier conseil d’entreprise de mardi matin s’est soldé, à nouveau, par un échec.