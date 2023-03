Un livreur Amazon livre un colis malgré des circonstances très... surprenantes (vidéo)

La vidéo filmée par des riverains est rapidement devenue virale. On y voit un livreur Amazon effectuer sa livraison en Caroline du Nord. Jusque-là, rien d’anormal. Mais quelle surprise de le voir traverser un barrage armé de policier qui sécurise une zone, en toute décontraction !

Finalement, le livreur est contraint de déposer le paquet et de faire demi-tour, c’est alors un policier qui achemine le colis jusqu’à la maison ou il est censé être livré. Le livreur se retourne et fait une photo de la maison, comme preuve que le colis a bel et bien été livré. Une scène complètement cocasse alors que les forces de l’ordre sont en pleine opération !