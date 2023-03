Sarah a dû appeler un électricien en urgence mais ne s’attendait pas à devoir payer 3500 euros en liquide: «Pendant des semaines, j’ai eu le sentiment que je m’étais fait arnaquer»

Sarah a eu un excellent réflexe en appelant un électricien en urgence, mais il est possible qu’elle soit tombée sur un professionnel malintentionné. Elle raconte son histoire au Nieuwsblad : « Vers 21 heures, les lumières se sont mises à clignoter et l’imprimante n’a cessé de s’allumer et de s’éteindre. J’étais seule à la maison et mon mari ne rentrait pas non plus ce soir-là. Environ deux heures plus tard, j’ai soudain entendu plusieurs détonations et j’ai senti une odeur de feu. »

Apeurée par le risque d’incendie, elle cherche sur Google un électricien de garde. « J’ai immédiatement eu quelqu’un au bout du fil. Cette personne s’est montrée aimable et compréhensive et m’a promis d’envoyer quelqu’un rapidement. Une heure plus tard, il était là. »