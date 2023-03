Alex et Dorina pensaient emménager dans la maison de leurs rêves après avoir économisé pendant 7 ans: «Ce n’est vraiment pas ce qu’on attend d’une propriété flambant neuve à 400.000 euros»

La maison de Dorina et Alex coûte 350.000 livres, soit près de 400.000 euros. À ce prix, on n’imagine pas qu’il puisse y avoir autant de malfaçons. Et le couple désespère de ne pas trouver de vraie solution.

Alex, 33 ans, et gestionnaire immobilier à Londres, explique au Sun : « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai eu l’occasion d’avoir une maison de ce type. J’ai l’impression d’avoir été trompé. Herne Bay est un endroit magnifique où il fait bon vivre, mais notre maison est extrêmement médiocre. »

Heureusement, la propriété qu’ils ont achetée est encore sous garantie, même si le promoteur ne semble pas sensible à leur cause. « Nous sommes parfaitement conscients de notre obligation, en tant que promoteur, de répondre rapidement à tout problème imprévu concernant les maisons que nous construisons et nous disposons d’une équipe de maintenance interne qui s’occupe de tous les problèmes. Nous avons résolu la grande majorité des problèmes soulevés et nous sommes actuellement en contact avec les fabricants afin de rectifier les problèmes en suspens. »